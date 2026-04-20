Сотрудников военной полиции и Нацгвардии Украины, отказавшихся выдвигаться в Волчанский район, перевели в специализированное штурмовое подразделение. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, военнослужащие «под разными предлогами» отказались выдвигаться в Волчанский район, куда их направили для задржания дезертиров. Из-за этого их перевели в штурмовики.
Ранее стало известно, что группа штурмового полка Вооруженных сил Украины «Шквал» замерзла насмерть при попытке сбежать с позиций в Запорожской области.
Один из бойцов Вооруженных сил Украины опубликовал видеоролик, в котором рассказал о том, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания.
До этого появилась информация, что на Украине завели почти 290 тысяч уголовных дел против бойцов, которые самовольно оставили части. При этом случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них руководству.