«Прогрессивная Болгария» предварительно лидирует на парламентских выборах

Коалиция «Прогрессивная Болгария» лидирует на досрочных парламентских выборах после обработки 68,34 процента протоколов. Об этом в понедельник, 20 апреля, свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По состоянию на 07:00 по местному времени (совпадает с московским) «Прогрессивная Болгария» получает 44,487 процента голосов.

14,002 процента проголосовали за блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария», за коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил — 13,104 процента, за Движение за права и свободы — 5,386 процента, а за партию «Возрождение» — 4,516 процента, говорится на сайте ЦИК.

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. На выборах отметили высокую явку — около 50 процентов избирателей. По словам экспертов, болгарские избиратели ожидают политических изменений и надеются на улучшение экономической ситуации. Местные аналитики считают, что высокая явка сыграла на пользу «Прогрессивной Болгарии».

Ранее парламентские выборы прошли и в Венгрии. На них победила оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Явка избирателей составила 77,8 процента.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
