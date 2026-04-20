Кости мамонта возрастом 11 тысяч лет нашли в монастыре под Красноярском

В Красноярске, на территории местного Успенского монастыря, специалисты наткнулись на необычные артефакты. Об этом в своих соцсетях рассказал сенатор Александр Усс.
Раскопки велись в рамках подготовки к строительству нового жилого корпуса для монахов. Результат превзошёл ожидания: учёные извлекли из земли более трёх тысяч древних предметов.
По словам Усса, Красноярск вновь подтверждает репутацию места, где человек и природа оставили следы глубочайшей древности. Среди находок — фрагменты костей мамонта и почти целый скелет лошади. Предварительный анализ показал: возраст останков перевалил за 11,7 тысячи лет.
Сейчас все образцы отправлены в лабораторию. Там учёным предстоит уточнить их возраст и происхождение.
