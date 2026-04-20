25 апреля Красноярск выйдет на общегородской субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 апреля в Красноярске состоится общегородской субботник, который в этом году впервые пройдет одновременно на всей территории большого города. Жители смогут принять участие в уборке берегов рек, зеленых зон, а также неблагоустроенных и так называемых неразграниченных участков — территорий, которые по разным причинам не входят в план регулярной городской уборки.
Присоединиться к акции могут все желающие. Участники могут объединяться трудовыми коллективами, договариваться с соседями через домовые чаты или вступать в уже существующие сообщества активистов.
Помощь в организации работ окажут специалисты районных администраций: они подскажут фронт задач, обеспечат инвентарем и при необходимости организуют вывоз мусора. Обратиться к ним можно в том числе через социальные сети.
В этом году субботник проходит в один день с Всероссийской акцией и включен в неделю «Мы за чистоту», которую проводит общероссийское движение «Экосистема» в рамках национального проекта «Дети и молодежь». Мероприятия приурочены к Году единства народов России и направлены на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.
Субботник является частью весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!», стартовавшего 6 апреля. Он продлится до 3 мая. Помимо основной акции, в городе еженедельно проходят санитарные пятницы, а также организуются экологические игры, мастер-классы и просветительские мероприятия.