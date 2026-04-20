Синоптик рассказал, на территорию каких регионов России вернулся снег

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа РФ, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«На территорию ЦФО вернулся снежный покров. Активный южный циклон к утру понедельника вышел своим центром на юг Пензенской области и принёс на восток ЦФО очаги сильных осадков и сформировал локальный временный снежный покров», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что на территории центральных и южных районов столичного региона осадки были небольшими и за ночь местами выпало менее 1 миллиметров осадков. А во Владимирской области минувшей ночью выпало до 5 миллиметров осадков, в Рязанской области — до 13 миллиметров, что составляет треть от месячной нормы апреля.
«Еще более интенсивные осадки прошли на западе Приволжского федерального округа (ПФО). В Мордовии выпало до 22 мм осадков, в Ульяновской области — до 23 миллиметров, а в Пензенской области — до 26 миллиметров осадков, что превысило две трети (68%) от нормы апреля», — отметил Леус.
По его словам, во Владимирской области сформировался снежный покров до 3 сантиметров высотой, в Рязанской — до 12 сантиметров. В Мордовии высота снежного покрова составляет до 4 сантиметров, в Марий-Эл — до 5 сантиметров. А в некоторых районах Нижегородской области высота снега утром в понедельник достигла 14 сантиметров.
«Сегодня на территории ЦФО осадки в смешанной фазе ещё пройдут. В восточных и южных районах регионе ожидается небольшой снег и мокрый снег, в остальных районах мокрый снег с дождём. Осадки будут ухудшать видимость, на дорогах и тротуарах станет скользко», — добавил он.