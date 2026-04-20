Губернатор отправил в отставку главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку главу минсельхоза Андрея Шинделова. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Кандидатуру преемника должны согласовать в ближайший четверг.
Как утверждается, поводом для отставки стали накопившиеся претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, а также недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
— Важное кадровое решение глава региона озвучил на оперативном совещании в областном правительстве. Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку, — говорится в сообщении.
