В Тольятти запатентовали программу для анализа рисков в трудовых коллективах

Как пояснили в университете, на российских предприятиях зачастую данные об охране труда собираются вручную и находятся в разрозненных файлах. Это приводит к возникновению ошибок в расчетах и длительной сводке результатов. Программа «Аура» адресована специалистам по охране труда, руководителям подразделений и самим организациям, оказывающим услуги по охране и нуждающихся в стандартизации и быстрой работе. В ТГУ подчеркнули, что намерены изменить подход к охране труда на российских предприятиях, сделав оценку рисков быстрой, понятной и доказуемой процедурой.