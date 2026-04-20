В Тольятти запатентовали программу для анализа рисков в трудовых коллективах

САМАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета разработали и запатентовали программу для ведения охраны труда на предприятиях. Разработка повышает эффективность и скорость обработки данных, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Тольяттинский государственный университет (ТГУ) запатентовал программу “Аура”, которая автоматически оценивает профессиональные риски и сразу выдает готовый документ. Приложение упростит работу специалистов по охране труда, на которую уходили недели», — сообщили в университете.
Уточняется, что программа создана по заказу Научно-технического центра «Промышленная экологическая безопасность» ТГУ, оказывающего услуги в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии, обучения персонала. Заказчик уже тестирует приложение. Получен патент, который защищает принцип работы программы — способы принятия решений, оценки рисков по пороговым таблицам, сведения разрозненных данных в готовый текстовый документ, который можно использовать в документообороте предприятия.
Как пояснили в университете, на российских предприятиях зачастую данные об охране труда собираются вручную и находятся в разрозненных файлах. Это приводит к возникновению ошибок в расчетах и длительной сводке результатов. Программа «Аура» адресована специалистам по охране труда, руководителям подразделений и самим организациям, оказывающим услуги по охране и нуждающихся в стандартизации и быстрой работе. В ТГУ подчеркнули, что намерены изменить подход к охране труда на российских предприятиях, сделав оценку рисков быстрой, понятной и доказуемой процедурой.
В основе технического решения лежит модернизированный и адаптированный под российскую специфику метод оценки профессиональных рисков Файна-Кинни. С его помощью уровень риска считается через произведение трех составляющих: степени подверженности работника воздействию опасности, вероятности возникновения угрозы и тяжести последствий для работников в случае реализации угрозы. В алгоритм добавлены весовые коэффициенты, позволяющие более точно анализировать вклад каждого показателя риска в общий результат. Кроме того, разработчики дополнили перечень отраслевых опасностей, определенных приказом Минтруда, специфическими рисками для разных секторов экономики, включив в расчеты возможность учета результатов специальной оценки условий труда.
«Программа резко сокращает трудозатраты на обработку данных при проведении оценки профессиональных рисков. Второй плюс — снижение риска штрафов за отсутствие или формальный характер такой оценки. И последнее — предприятие экономит на расходах по привлечению внешних консультантов, поскольку программа автоматизирует большую часть рутинных процессов управления профессиональными рисками», — оценила экономический эффект от внедрения «Ауры» автор разработки, доцент института инженерной и экологической безопасности ТГУ, кандидат экономических наук Татьяна Фрезе.