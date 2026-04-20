«Боже мой, я наконец-то бабушка»: Шер узнала о тайной внучке

79-летняя Шер узнала, что уже 15 лет является бабушкой: ее младший сын, 48-летний Элайджа Оллман, скрывал наличие дочери от мимолетного романа с моделью Кетти Эдвардс. Шокирующая правда вскрылась случайно, когда Оллман проговорился в кругу семьи.
«Боже мой, я наконец-то бабушка», — эту фразу легендарная певица произнесла в телефонной трубке, едва оправившись от новости. Шер немедленно взяла инициативу в свои руки и лично позвонила матери ребенка, Кетти Эдвардс, чтобы подтвердить факт существования девочки.
Как сообщает Daily Mail, у Элайджи Оллмана есть дочь по имени Эвер, родившаяся от короткой связи с Кетти Эдвардс в 2010 году. Мужчина отказался от воспитания ребенка и поклялся хранить сам факт его рождения в строжайшей тайне, лишь изредка навещая наследницу. Это ему удавалось почти полтора десятилетия, пока случайная оговорка не разрушила стену молчания.
Сама Кетти Эдвардс — внучка культовой британской актрисы Джули Эндрюс (звезды «Звуков музыки» и «Мэри Поппинс»). Слухи о связи Эдвардс и Оллмана ходили давно, но официального подтверждения не было. Оказалось, что Элайджа уже проговаривался матери о своих отношениях с Кетти еще в 2021 году. Однако тогда это произошло в состоянии наркотического припадка, и Шер списала слова сына на «сумасшедший бред». На этот раз реальность оказалась слишком явной, чтобы её игнорировать.
Шер (полное имя Шерилин Саркисян) — икона поп-культуры, одна из немногих артисток, получивших «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус». Её карьера охватывает шесть десятилетий: от хитов I Got You Babe в дуэте с Сонни Боно до трансформирующих танцевальных гимнов вроде Believe, популяризировавших технологию Auto-Tune. Помимо музыки, Шер известна острым чувством юмора, эксцентричными нарядами от Боба Маки и ролями в фильмах «Оглушенные и сбитые с толку» (Mask) и «Власть луны» (Moonstruck), за который она получила «Оскар». Теперь к списку её титулов добавился еще один — тайная бабушка.