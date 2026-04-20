Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф за парковку по СМС — российских водителей атаковали новой схемой обмана

Россиянам начали массово приходить сообщения о якобы нарушениях парковки с требованием оплатить штраф. Речь идет о мошеннической схеме, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники отправляют SMS с уведомлением о фиксации автомобиля в зоне временных ограничений. В тексте указывается сумма штрафа — как правило, около 3000 рублей — и предлагается перейти по ссылке для оплаты, чтобы избежать увеличения суммы.

По данным специалистов, основная аудитория таких рассылок — автомобилисты в крупных городах. Схема активизируется в апреле, когда на дорогах появляются временные знаки и ограничения, что снижает бдительность водителей.

В организации подчеркнули, что настоящие штрафы оформляются с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления. Сообщения с простой ссылкой для оплаты не имеют отношения к официальным уведомлениям.

Проверять наличие штрафов рекомендуется только через государственные сервисы и официальные сайты.

Читайте также: Штраф за мойку авто на даче — владельцам грозит до 3 тысяч рублей.