Штраф за парковку по СМС — российских водителей атаковали новой схемой обмана

Россиянам начали массово приходить сообщения о якобы нарушениях парковки с требованием оплатить штраф. Речь идет о мошеннической схеме, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники отправляют SMS с уведомлением о фиксации автомобиля в зоне временных ограничений. В тексте указывается сумма штрафа — как правило, около 3000 рублей — и предлагается перейти по ссылке для оплаты, чтобы избежать увеличения суммы.
По данным специалистов, основная аудитория таких рассылок — автомобилисты в крупных городах. Схема активизируется в апреле, когда на дорогах появляются временные знаки и ограничения, что снижает бдительность водителей.
В организации подчеркнули, что настоящие штрафы оформляются с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления. Сообщения с простой ссылкой для оплаты не имеют отношения к официальным уведомлениям.
Проверять наличие штрафов рекомендуется только через государственные сервисы и официальные сайты.
