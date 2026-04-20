О важности вакцинации для жизни рассказали нижегородцам

Нижегородцам рассказали о важности вакцинации для жизни. Об этом сообщили в «Время Н» со ссылкой на ведущего консультанта по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Людмилу Башкатову.
Напомним, что иммунизация является основным инструментом защиты людей от инфекционных заболеваний, существенно минимизируя угрозу серьезных недугов. Благодаря этой мере, такие болезни, как полиомиелит, корь, дифтерия и столбняк, в ряде государств стали редкими явлениями или вовсе были искоренены.
По словам специалиста, система иммунитета играет решающую роль в функционировании организма. Ее состояние ухудшается под воздействием стресса, несбалансированного питания, недосыпания, избыточного пребывания на солнце, переутомления или недостатка физической активности, а также вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков. Отказ от вакцинации, в свою очередь, ослабляет защитные силы организма.
Вакцинация — это неотъемлемая часть здорового образа жизни. Она, как сообщила Людмила Башкатова, способствует формированию как индивидуального, так и коллективного иммунитета, препятствуя распространению инфекций. Прививки помогли ликвидировать натуральную оспу в мире, искоренить полиомиелит в России, а дифтерию и столбняк сделали редкими заболеваниями.
Во время вакцинации в организм вводится ослабленный возбудитель инфекции или его части, что стимулирует выработку антител. При последующем контакте с инфекцией организм будет готов к быстрой реакции: болезнь либо не разовьется вовсе, либо пройдет в легкой форме.
Вакцины создаются на основе бактерий, вирусов или их компонентов. Людмила Башкатова утверждает, что существуют живые ослабленные вакцины (применяемые против туберкулеза, кори, краснухи, паротита, ветряной оспы), которые формируют стойкий иммунитет без риска развития заболевания. Также существуют инактивированные (убитые) вакцины или вакцины, содержащие фрагменты возбудителей (используемые против гепатита А, гриппа, полиомиелита, пневмококка).
Перед включением в национальный календарь вакцины проходят многолетние испытания. Побочные эффекты, как правило, минимальны (например, повышение температуры или покраснение в месте инъекции) в сравнении с рисками, связанными с самими инфекциями. Всемирная организация здравоохранения рекомендует охват вакцинацией не менее 95%, в противном случае возрастает число восприимчивых лиц и увеличивается вероятность вспышек заболеваний.
В Российской Федерации законодательство в области иммунопрофилактики, включая Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», регулирует государственную политику, направленную на обеспечение здоровья нации.
Нижегородцам также рассказали о национальном календаре прививок. Календарь определяет перечень обязательных вакцинаций, проводимых при отсутствии медицинских противопоказаний. Он включает прививки против 11 инфекций: туберкулез, гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, гемофильная инфекция, а также грипп для определенных групп риска.
При наличии эпидемиологических показаний проводятся дополнительные прививки против еще 13 инфекций, таких как чума, бешенство, клещевой энцефалит и других.
В настоящее время вакцины обеспечивают защиту от более чем 20 смертельно опасных заболеваний, способствуя продлению жизни людей вне зависимости от возраста. Особое внимание уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями и пожилым людям, особенно в отношении профилактики пневмококковой инфекции.
К сожалению, наблюдается тенденция к увеличению числа отказов от вакцинации, в том числе для детей. Родители, отказывающиеся от прививок, подвергают здоровье ребенка неоправданному риску. Отсутствие вакцинации может привести к ограничениям посещения детских садов и школ во время эпидемий.
