Стихийные свалки обнаружили в лесах Иркутской области на территории 3,6 га

IrkutskMedia, 20 апреля. После вмешательства природоохранной прокуратуры Иркутской области в регионе ликвидируют пять свалок древесины на площали 3,6 га.
Как рассказали в ведомстве, в ходе проверок несакционированые свалы мусора нашли на территории Куйтунского лесничества. Меры по ликвидации не принимались долгое время. Такие свалки не только ухудшают состояние санитораной безопасности в лесах, но и способствуют распространению очагов вредных организмов и лесных пожаров.
Согласно иску прокурора, министерство лесного комплекса Иркутской области обязали ликвидировать свалки. Бездействие министерства признанно незаконным.
Ранее агенство рассказывало, что в Осинском районе в марте этого года обнаружили незаконную свалку ТКО. Землевладелец получил штраф в 14 млн рублей.