В Биробиджане прокуратура помогла женщине взыскать более 450 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил требования прокуратуры о признании увольнения местной жительницы незаконным и выплате ей компенсации. Общая сумма взыскания составила более 450 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что жительница областного центра работала без официального оформления — трудовой договор не подписывался, сведения в трудовую книжку не вносились. После вмешательства прокуратуры г. Биробиджана факт трудовых отношений был подтвержден судом, однако работодатель принял решение об увольнении сотрудницы.

Несмотря на первоначальный отказ районного суда в иске о восстановлении в должности, надзорное ведомство оспорило это решение.

«15 апреля 2026 года судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила апелляционное представление прокурора. Приказ об увольнении признан недействительным, гражданка восстановлена на рабочем месте», — добавила прокуратура по ЕАО.

Помимо восстановления в должности, суд обязал работодателя выплатить женщине 450 тысяч рублей за период вынужденного прогула.

