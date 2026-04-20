В Биробиджане прокуратура помогла женщине взыскать более 450 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры о признании увольнения местной жительницы незаконным и выплате ей компенсации. Общая сумма взыскания составила более 450 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Установлено, что жительница областного центра работала без официального оформления — трудовой договор не подписывался, сведения в трудовую книжку не вносились. После вмешательства прокуратуры г. Биробиджана факт трудовых отношений был подтвержден судом, однако работодатель принял решение об увольнении сотрудницы.
Несмотря на первоначальный отказ районного суда в иске о восстановлении в должности, надзорное ведомство оспорило это решение.
«15 апреля 2026 года судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила апелляционное представление прокурора. Приказ об увольнении признан недействительным, гражданка восстановлена на рабочем месте», — добавила прокуратура по ЕАО.
Помимо восстановления в должности, суд обязал работодателя выплатить женщине 450 тысяч рублей за период вынужденного прогула.
