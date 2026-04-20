В Турции обозлились на посла США и требуют выдворить его из страны: что сделал дипломат

Турецкая оппозиция резко отреагировала на выступление американского посла в Турции Томаса Баррака. На Анталийском дипломатическом форуме он заявил об эффективности монархий как формы правления на Ближнем Востоке. Оппозиционеры назвали такие слова недопустимыми и потребовали объявить дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает газета Aydinlik.
После выступления посла в его адрес посыпалась жёсткая критика. Некоторые политики даже призывали выдворить Баррака из Турции. Оппозиция сочла его слова вмешательством во внутренние дела региона.
Баррак также говорил о более широких изменениях в политике Вашингтона. Посол отметил, что США смещают фокус внимания и хотят, чтобы страны региона сами решали свои проблемы. Он подчеркнул, что внешнее давление часто не даёт нужного результата.
Кроме того, дипломат заявил, что силовым путём невозможно устранить такие организации, как «Хезболлах». По его словам, настоящие решения лежат в сфере экономического развития и роста. Только так можно добиться долгосрочной стабильности в регионе.
Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек объявил о планах создать платформу для выхода Турции из НАТО. Политик намерен призвать все политические силы страны поддержать этот шаг. Он также предложил сформировать альтернативный стратегический альянс.