Гигантский астероид Апофис подлетит близко к Земле в апреле 2029 года

Астероид Апофис, известный как «Бог хаоса», 13 апреля 2029 года приблизится к Земле и пролетит над территорией России. Жители нашей страны могут наблюдать астероид без специальных приборов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев, сообщает «Российская газета».
По расчётам учёных, астероид диаметром свыше 300 метров окажется на расстоянии всего 32 тысяч километров от нашей планеты, что ближе, чем орбиты многих геостационарных спутников. Язев отметил, что Апофис будет хорошо виден невооружённым глазом, а для более детального наблюдения можно использовать бинокль.
По информации NASA, Апофис — это реликт ранней Солнечной системы, состоящий из материалов, которые никогда не были частью планеты или спутника. Отмечается, что для космонавтов и спутников этот астероид не представляет опасности.
Впервые об Апофисе заговорили в 2004 году, когда его обнаружили сотрудники обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Первоначально учёные считали, что существует небольшая вероятность (около 3%) столкновения астероида с Землёй в апреле 2029 года, что вызвало опасения в обществе. Он не уничтожил бы планету, но мог вызвать катастрофу местного масштаба. Однако после дополнительных наблюдений астрономы пришли к выводу, что риск столкновения крайне мал, и ближайшие сто лет астероиды не представляют угрозы для нашей планеты.
