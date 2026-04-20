Бывший депутат пермской гордумы Андрей Солодников начал процедуру банкротства

Экс-парламентарий проходит процедуру признания финансовой несостоятельности.

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат Пермской городской думы Андрей Солодников проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд Пермского края начал реализацию его имущества, следует из электронной картотеки арбитражных дел.

Экс-депутат подал заявление о банкротстве в начале года, срок процедуры составит шесть месяцев. Общая сумма задолженности достигла 1,73 млн рублей. Кредиторами бывшего парламентария выступают «Сбербанк», «ТБанк», «Альфа-Банк», ряд микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, а также Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю, ООО УК «А-Элита» и Марина Солодникова.

По данным суда, должник работает как самозанятый с ежемесячным доходом 27 тысяч рублей. Единственное имущество — квартира площадью 91 кв. м в микрорайоне Балатово.

В 2011—2016 годах Андрей Солодников был депутатом Пермской гордумы пятого созыва. Он представлял избирательный округ № 10 и входил во фракцию КПРФ.

