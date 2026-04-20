Бывший депутат пермской гордумы Андрей Солодников начал процедуру банкротства

Бывший депутат Пермской городской думы Андрей Солодников проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд Пермского края начал реализацию его имущества, следует из электронной картотеки арбитражных дел.
Экс-депутат подал заявление о банкротстве в начале года, срок процедуры составит шесть месяцев. Общая сумма задолженности достигла 1,73 млн рублей. Кредиторами бывшего парламентария выступают «Сбербанк», «ТБанк», «Альфа-Банк», ряд микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, а также Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю, ООО УК «А-Элита» и Марина Солодникова.
По данным суда, должник работает как самозанятый с ежемесячным доходом 27 тысяч рублей. Единственное имущество — квартира площадью 91 кв. м в микрорайоне Балатово.
В 2011—2016 годах Андрей Солодников был депутатом Пермской гордумы пятого созыва. Он представлял избирательный округ № 10 и входил во фракцию КПРФ.