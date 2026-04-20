Жигулевская ГЭС продолжает сброс воды, в Самаре подтопило набережную

На Жигулевской ГЭС продолжается сброс воды. Водосборную плотину открыли 11 апреля, пик сбросов был достигнут 16-го числа — 29000 (плюс/минус 500) куб. м/с в среднем за сутки. 19 и 20 апреля среднесуточный сброс Жигулевского гидроузла составит 28000 (плюс/минус 500) куб. м/с.
— После 20 апреля сброс будет плавно снижаться. Во вторник и среду, 21 и 22 апреля, он составит 26000 (плюс/минус 500) куб. м/с. А с 23 по 26 апреля — 24000 (плюс/минус 500) куб. м/с. Такой режим работы сохранится до особого указания ФАВР, — говорится в сообщении Жигулевской ГЭС.
Напомним, из-за сброса поднялся уровень воды в Волге. На прошлой неделе затопило пляж в Самаре. Позже — территорию у речного вокзала, а также две дороги в Красноглинском районе и три участка дорог на улице Набережная реки Самары в Железнодорожном районе.