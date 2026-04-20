Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 12 обвинений

Сооснователь Telegram Павел Дуров в понедельник, 20 апреля, заявил, что во Франции ему грозит «более дюжины обвинений» с 10-летними сроками. Так, он прокомментировал решение Министерства юстиции Соединенных Штатов не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску социальной сети X.
— Франция (президента Эммануэля — прим. «ВМ») Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности. Я нахожусь под расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения, — написал предприниматель в своем Telegram-канале.
В августе 2024 года в Париже задержали Павла Дурова. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Франции считают его соучастником в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и в мошенничестве из-за недостаточной модерации в Telegram. Что известно о предпринимателе и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
3 февраля бизнесмен заявил, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам. Французские сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, вызвали владельца социальной сети Х Илона Маска, а также экс-гендиректора платформы Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков в офисах соцсети.