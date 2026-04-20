МЧС предупредило о снегопаде, ветре до 20 м/с и гололёде в Прикамье

По данным Пермского ЦГМС, местами по региону прогнозируются сильные осадки в виде снега (15−19 мм), дождя с переходом в снег (20−35 мм), усиление ветра до 17−20 метров в секунду, резкое понижение температуры на 10 градусов и более за сутки, сильный гололёд и отложение мокрого снега. Прирост снежного покрова может составить 10−20 сантиметров.