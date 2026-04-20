МЧС предупредило о снегопаде, ветре до 20 м/с и гололёде в Прикамье

Опасные метеорологические явления ожидаются в Прикамье 20 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным Пермского ЦГМС, местами по региону прогнозируются сильные осадки в виде снега (15−19 мм), дождя с переходом в снег (20−35 мм), усиление ветра до 17−20 метров в секунду, резкое понижение температуры на 10 градусов и более за сутки, сильный гололёд и отложение мокрого снега. Прирост снежного покрова может составить 10−20 сантиметров.
Из-за непогоды возможны аварии на системах ЖКХ и энергоснабжения, сбои в работе транспорта, обрывы линий электропередач, заторы и рост числа ДТП. Жителям советуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабыми конструкциями, а также не парковать под ними машины.
В МЧС напоминают, что при обогреве помещений нельзя перегружать электросети, использовать неисправные или самодельные обогреватели. Нужно следить за печами: не допускать перекала, не оставлять без присмотра, убирать горючие вещества. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Телефоны экстренных служб: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного).