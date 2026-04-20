«Лекарства не существует»: Минздрав обратился к казахстанцам из-за бешенства

В Telegram- канале Министерства здравоохранения напомнили, что бешенство встречается в 150 странах и по-прежнему остается актуальной проблемой во всем мире. Заболевание проявляется тяжелейшим поражением центральной нервной системы и смертельным исходом. Ежегодно от бешенства умирает свыше 55 тыс. человек в мире. С начала 2026 года в Казахстане случаев бешенства не было зарегистрировано, а вот в прошлом году по республике было 3 случая заболевания с летальным исходом. При этом по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения животными обратились за медицинской помощью 60 153 пострадавших, за 1 квартал текущего года — 14 134 человек.