«Лекарства не существует»: Минздрав обратился к казахстанцам из-за бешенства

В Telegram- канале Министерства здравоохранения напомнили, что бешенство встречается в 150 странах и по-прежнему остается актуальной проблемой во всем мире. Заболевание проявляется тяжелейшим поражением центральной нервной системы и смертельным исходом. Ежегодно от бешенства умирает свыше 55 тыс. человек в мире. С начала 2026 года в Казахстане случаев бешенства не было зарегистрировано, а вот в прошлом году по республике было 3 случая заболевания с летальным исходом. При этом по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения животными обратились за медицинской помощью 60 153 пострадавших, за 1 квартал текущего года — 14 134 человек.
«Основной мерой борьбы с бешенством является незамедлительное получение курса вакцинации против бешенства и обильное промывание места укуса, оцарапывания, ослюнения 20% водно-мыльным раствором», — рассказали в ведомстве.
В целях предупреждения возникновения заболеваемости бешенством в Минздраве рекомендуют:
- не контактировать с дикими животными, поскольку здоровые дикие животные, как правило избегают встречи с человеком;
- в обязательном порядке проводить профилактические прививки против бешенства домашним животным;
- в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;
- если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, надо незамедлительно обратится в травматологический кабинет по месту жительства для проведения обработки раневой (ослюненной) поверхности и проведения курса вакцинации.
Вакцинация проводится бесплатно. Обработку ран проводят с применением большой концентрацией водно-мыльного раствора (хозяйственное мыло); ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.
«Лекарства для лечения от заболевания бешенством не существует. Вакцина от бешенства для человека, укушенного больным животным, является единственным шансом выжить. Поэтому вакцинация должна быть проведена незамедлительно», — предупредили казахстанцев.
В ведомстве добавили, что эффективность специфического лечения (получение вакцины и иммуноглобулина от бешенства) находится в прямой зависимости от времени обращения за медицинской помощью после укуса.