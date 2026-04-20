Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачёва копит деньги — вклады в РФ на её счетах выросли на 120 млн рублей

Певица Алла Пугачёва с 2022 года пополнила счета в российских банках почти на 120 миллионов рублей.

Певица Алла Пугачёва с 2022 года пополнила счета в российских банках почти на 120 миллионов рублей. Об этом сообщается со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По имеющейся информации, средства размещены на накопительных счетах с начислением процентов. Доход от вкладов за этот период оценивается примерно в 11,5 миллиона рублей.

Отмечается, что артистка продолжает получать доходы в России за счёт авторских отчислений за использование своих песен на радио и телевидении. Также ей начисляется пенсия и выплаты, связанные со званием народной артистки СССР.

Сообщается, что при этом у певицы образовалась задолженность по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Сумма долга составляет около 100 тысяч рублей, включая начисления за капитальный ремонт.

