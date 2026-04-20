Снегопад стал причиной пробок в Нижнем Новгороде 20 апреля

Особенно сложная ситуация на дорогах в центре города.

Серьезные пробки возникли на дорогах Нижнего Новгорода утром в понедельник, 20 апреля. Причина тому — сильный снегопад, который обрушился на город ночью и продолжается до сих пор.

Особенно много заторов в центре города. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», стоят улицы Максима Горького, Ошарская, Ильинская, Звездинка, Родионова в сторону площади Сенной, частично — Белинского. Затруднен проезд на площади Лядова и прилегающих дорогах.

О метели синоптики предупреждали еще накануне. По прогнозам, за сутки может выпасть порядка 13 сантиметров снега.