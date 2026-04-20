Хабаровчане завоевали медали всероссийского турнира по боксу

Кирилл Резанов и Иван Коскин представили Хабаровский край на престижных соревнованиях по боксу. Они завоевали золотую и серебряную медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко прошёл в Магадане в 55-й раз. Соревнования соответствуют госпрограмме «Спорт России».
Участие в турнире приняли более 70 спортсменов из 25 регионов России. В течение четырех дней боксеры провели 52 боя.
Иван Коскин стал победителем в весовой категории 67 кг. Кирилл Резанов выступал в весовой категории 71 кг. В тяжелейших полуфинальных боях кандидат в мастера спорта из Хабаровска победил мастера спорта России. Судьи единогласным решением признали победу дальневосточника в полуфинале.