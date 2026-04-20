Найденный в Черном море микроорганизм может использоваться при создании вакцин

Речь идет о микроорганизме «Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii», который был найден в Черном море и назван в честь братьев Стругацких. Как приводятся пресс-службой слова ведущего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Алексея Мензорова, ученым было важно понять механизмы развития этого существа. «Мы хотели узнать, как он устроен, какая у него трехмерная организация и по каким законам идет деление. Для этого мы разработали математическую модель жизненного цикла», — пояснил ученый.