Найденный в Черном море микроорганизм может использоваться при создании вакцин

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Морской микроорганизм, найденный в Черном море, может стать основой для производства компонентов вакцин и косметики. В ходе исследований эксперты создали цифровую модель жизненного цикла этого существа и доказали его пригодность для работы в промышленных биореакторах, сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
«Новый протист (простейший одноклеточный организм — прим. ТАСС) может использоваться и как модельный объект для науки, и как продуцент (производитель — прим. ТАСС) ценных веществ. Он быстро делится, неприхотлив и свободен от лицензионных ограничений», — отметили в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.
Речь идет о микроорганизме «Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii», который был найден в Черном море и назван в честь братьев Стругацких. Как приводятся пресс-службой слова ведущего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Алексея Мензорова, ученым было важно понять механизмы развития этого существа. «Мы хотели узнать, как он устроен, какая у него трехмерная организация и по каким законам идет деление. Для этого мы разработали математическую модель жизненного цикла», — пояснил ученый.
В институте сообщили, что такие расчеты позволяют заранее подбирать лучшие условия для выращивания микроба в промышленных масштабах. Обычно при работе со специальными аппаратами для искусственного выращивания микроорганизмов (или биореакторами) исследователи видят только конечный результат, а созданная модель дает возможность контролировать каждую стадию жизни клетки. Это делает процесс получения полезных веществ более предсказуемым.
Кроме того, биологи изучили генетический код «протиста Стругацких» и выяснили, что он обладает полным набором ферментов для выработки ценных жирных кислот и сквалена. Эти соединения крайне востребованы в медицине как компоненты вакцин. Важной особенностью находки стало то, что микроорганизм изучен российскими учеными, поэтому его использование в биотехнологиях не будет зависеть от зарубежных лицензий.
В планах ученых — перейти от компьютерных моделей к практическим экспериментам в лаборатории. Исследователи намерены вырастить культуру, выделить из нее нужные вещества и измерить их точное количество. Если результаты подтвердят расчеты, микроорганизм из Черного моря может стать важным ресурсом для российской фармацевтической промышленности.