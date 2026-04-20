В Иране казнили двух шпионов, связанных с Моссадом

В Иране утром 20 апреля казнили двух членов шпионской сети, связанных с израильской разведкой. Мохаммед Масум Шахи и Хамед Валиди были приговорены к смертной казни за подготовку терактов. Об этом пишет агентство Tasnim.
В публикации уточнили, что осуждённые встретились с офицерами Моссада в иракском Курдистане. После этого они прошли обучение террористическим действиям, включая определение координат важных целей и изготовление взрывчатки.
По данным следствия, шпионы готовили поджоги военных и общественных объектов в Тегеране. Они также должны были снимать свои действия на видео и получать оплату в криптовалюте. Сеть находилась под наблюдением иранских спецслужб.
Мужчин арестовали до того, как они успели что-то взорвать. У них изъяли десять готовых снарядов и другие боеприпасы в домах в Карадже, Исфахане и Тегеране.
Суд в Карадже признал их виновными в сотрудничестве с враждебным сионистским режимом, подготовке терактов и угрозе безопасности страны. После отклонения апелляции приговор привели в исполнение.
Ранее стало известно, что в Иране были казнены двое участников январских протестов, которых власти обвинили в причастности к террористической деятельности.