В Иране казнили двух шпионов, связанных с Моссадом

В Иране заявили, что агенты Моссада планировали взрыв на территории республики.

Источник: Комсомольская правда

В Иране утром 20 апреля казнили двух членов шпионской сети, связанных с израильской разведкой. Мохаммед Масум Шахи и Хамед Валиди были приговорены к смертной казни за подготовку терактов. Об этом пишет агентство Tasnim.

В публикации уточнили, что осуждённые встретились с офицерами Моссада в иракском Курдистане. После этого они прошли обучение террористическим действиям, включая определение координат важных целей и изготовление взрывчатки.

По данным следствия, шпионы готовили поджоги военных и общественных объектов в Тегеране. Они также должны были снимать свои действия на видео и получать оплату в криптовалюте. Сеть находилась под наблюдением иранских спецслужб.

Мужчин арестовали до того, как они успели что-то взорвать. У них изъяли десять готовых снарядов и другие боеприпасы в домах в Карадже, Исфахане и Тегеране.

Суд в Карадже признал их виновными в сотрудничестве с враждебным сионистским режимом, подготовке терактов и угрозе безопасности страны. После отклонения апелляции приговор привели в исполнение.

Ранее стало известно, что в Иране были казнены двое участников январских протестов, которых власти обвинили в причастности к террористической деятельности.

«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
Читать дальше