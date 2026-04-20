1 мая в Овсянке пройдет праздник «День рождения рядового Астафьева или возвращение к истокам»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 мая с 11:00 до 16:00 в Овсянке пройдет ежегодный семейный праздник, посвященный дню рождения великого российского писателя Виктора Астафьева.
Участники фестиваля погрузятся в мир детства и малой родины писателя — села Овсянки первой половины XX века. Праздник пройдет на улицах Овсянки, набережной Енисея и территории Мемориального комплекса В. П. Астафьева. В программе — выставки, экскурсии, игры, спектакли, викторины и большой концерт.
«Виктор Петрович внес неоценимый вклад в русскую литературу XX века и историю нашей Родины. Традиционно праздник раскрывает судьбу простого человека, который имел непростое, но по-своему счастливое детство, тяжелую юность в период войны и послевоенных лет, а также насыщенную литературную жизнь. В этот день мы хотели бы рассказать гостям о том, как Виктор Петрович относился к своей Родине», — рассказывает организатор фестиваля, заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Оксана Швецова.
Так будут работать выставки: «Произведения В. П. Астафьева глазами ребенка», «Сила природы», «Авто-ретро», «Мир В. П. Астафьева. Воплощение».
На ярмарке «Царь-рыба» можно приобрести фирменные товары для охоты, рыбалки, туризма и получить консультацию специалистов.
Для детей будет работать отдельная площадка «Все лучшее детям».
На фотозоне «Фотография, на которой нет Астафьева» посетители могут примерить на себя образ маленького Вити и стать частью реального исторического снимка «Ученики школы I ступени с. Овсянка со своими учителями. 1932−1934». Этому снимку Виктор Астафьев посвятил рассказ «Фотография, на которой меня нет». На месте будет работать профессиональный фотограф.
Возраст: 6+