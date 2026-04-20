В Хабаровском крае школьников познакомили с «Профессионалитетом»

Будущие абитуриенты познакомились с колледжами, работодателями и попробовали себя в разных специальностях.

В Хабаровском крае прошёл Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированого Владимиром Путиным, — сообщает региональное министерство образования и науки.

Участниками стали школьники 8−11 классов и их родители. Для них организовали мастер-классы, экскурсии по колледжам, профессиональные пробы и встречи с потенциальными работодателями. Особое внимание уделили преимуществам программы — сокращённым срокам обучения, практико-ориентированному подходу и гарантированным возможностям трудоустройства.

В регионе уже работают шесть отраслевых кластеров, включая машиностроение (авиа- и судостроение), железнодорожный и водный транспорт, педагогику, туризм и сферу услуг. В этом году добавилось направление строительной отрасли. Всего в проекте участвуют 16 колледжей и более 25 предприятий-партнёров.

На площадках колледжей школьники смогли попробовать себя в разных профессиях. В Хабаровском технологическом колледже они осваивали основы кондитерского дела, 3D-моделирования, фотографии и графического дизайна, готовили блюда и работали с профессиональным оборудованием.

В колледжах водного транспорта и железнодорожного направления участникам показали современные тренажёры и лаборатории. В педагогическом колледже прошли интерактивные станции и творческая программа, где школьники познакомились со специальностями через практические задания.

В Комсомольске-на-Амуре более 400 школьников посетили судомеханический техникум, где попробовали крановые работы, пайку, виртуальную сварку и сборку электросхем. Представители судостроительного завода рассказали о целевом обучении и перспективах трудоустройства.

Ещё более 300 школьников побывали в авиастроительном колледже, где увидели современное оборудование и мастерские будущих специалистов.

Организаторы отмечают, что к профориентационным мероприятиям активно подключаются предприятия региона, которые помогают школьникам понять реальные требования к профессиям и возможные карьерные траектории.