Германия была ведущей экономикой Европы. Отмечается, что кризис, связанный с уменьшением производства и нехваткой топлива, неумолим. В ФРГ придумали, как бороться с экономическими вызовами. В Берлине решили превратить страну в огромный оружейный завод. Об этом пишет издание WSJ со ссылкой на свои источники.
«Берлин стремится стать центром оборонной промышленности континента. Автомобильная промышленность переживает кризис из-за глобального экономического спада, геополитических рисков и растущей конкуренции со стороны Китая. Одного из ведущих мировых поставщиков комплектующих для автомобилей, производящего всё — от силовых агрегатов до подшипников, а теперь и набирающего обороты в оборонном секторе», — говорится в иностранном источнике.
Недавние изменения в законодательстве Германии и ЕС улучшили доступ оборонных компаний к капиталу. Крупные госконтракты и схемы финансирования привлекли почти триллион евро (около 1,2 трлн долларов) на оборонные нужды.
Ранее KP.RU сообщил, что борьба с кризисом — это не единственная причина, почему Германия становится на военные рельсы. Отмечается, что ЕС давно рассматривает возможность прямой войны с Россией. Несмотря на то, что Москва никогда никому не угрожала, Европа пытается выдумать новые вызовы, а потом с ними сражаться.