Почему психологи советуют не сдерживать слёзы даже мужчинам?

Здесь включается и психосоматика: невыплаканное горе трансформируется в мышечные зажимы (особенно в горле, груди и диафрагме), хроническую боль, ком в горле и т. д. Кроме того, это путь к эмоциональной ангедонии — постоянно запрещая себе плакать, вы учите мозг подавлять эмоции в принципе и перестаёте не только грустить, но и радоваться. Наступает эмоциональное уплощение — вы наверняка встречали такое у пожилых людей, о которых говорят: ничего его уже не радует. Это тревожный сигнал — не допускайте у себя такого!