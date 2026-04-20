Почему психологи советуют не сдерживать слёзы даже мужчинам?

Плач выводит гормоны стресса, обезболивает и защищает от инфаркта.
Психолог Инна Зарубина объяснила, в чём польза плача для психики и почему не надо удерживать слёзы.
«Плач привыкли расценивать как показатель слабости и даже неприличия, — отмечает специалист. — Не случайно мы с детства внушаем ребёнку: “Ты же уже большой, не плачь”. А взрослому говорим: “Возьми себя в руки, слезами горю не поможешь”. Но это не так, именно слёзы помогают пережить кризисную ситуацию, быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни. Не случайно замечают: поплакал — и стало полегче. Есть даже хорошее слово “выплакаться”, то есть облегчить душу.
Всё дело в том, что плач — это один из самых физиологичных и эффективных инструментов саморегуляции, который дан человеку природой. Это сложный нейрофизиологический процесс, который, во-первых, помогает в прямом смысле вывести избыточные гормоны стресса (кортизол) и нейротоксины из организма.
Стресс активирует симпатическую нервную систему («бей или беги»). А слёзы, сопровождающиеся глубокими вдохами и выдохами (спазмами диафрагмы), заставляют организм переключиться на парасимпатическую систему («отдыхай и переваривай») — вот отсюда ощущение облегчения после плача.
Кроме того, слёзы — это своего рода обезболивающее, они стимулируют выработку эндорфинов и энкефалинов — веществ, которые снижают боль и душевные страдания. Наконец, плач — это разгрузка для мозга, предохранительный клапан, который не даёт психике «взорваться» и уйти в ступор или диссоциацию — состояние, когда у человека могут возникнуть психические нарушения.
Я твёрдо убеждена: плакать — не стыдно. И большая беда в том, что установки общества запрещают слёзы мужчинам. Фраза «мужчины не плачут» — одна из самых разрушительных. Она привела к тому, что у мужчин в разы выше риск инфарктов, инсультов, гипертонии.
Здесь включается и психосоматика: невыплаканное горе трансформируется в мышечные зажимы (особенно в горле, груди и диафрагме), хроническую боль, ком в горле и т. д. Кроме того, это путь к эмоциональной ангедонии — постоянно запрещая себе плакать, вы учите мозг подавлять эмоции в принципе и перестаёте не только грустить, но и радоваться. Наступает эмоциональное уплощение — вы наверняка встречали такое у пожилых людей, о которых говорят: ничего его уже не радует. Это тревожный сигнал — не допускайте у себя такого!
И ещё: подавленный плач заставляет копить напряжение, как пар в закрытой кастрюле. Рано или поздно крышка слетит: будет или истерика по ничтожному поводу, или неконтролируемая агрессия".