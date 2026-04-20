Операция НАТО в Балтике нацелена на ограничение грузоперевозок — МИД РФ

Дополнительные подразделения перебрасывают на шведский остров Готланд.

Источник: Клопс.ru

Активность НАТО в балтийском регионе и проведение с 2025 года операции «Балтийский часовой» нацелена на ограничение грузоперевозок, что создаёт серьёзные угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник, 20 апреля.

«На данный момент в этой акватории действует группировка ОВМС НАТО в составе 1-й Постоянной военно-морской и 1-й Постоянной противоминной группы военных кораблей. В январе 2025 года была запущена операция альянса “Балтийский часовой”, истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», — считает представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что дополнительные подразделения Альянса перебрасывают на шведский остров Готланд.

Береговая охрана Швеции в марте задержала в Балтийском море сухогруз Caffa, который следовал под гвинейским флагом.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше