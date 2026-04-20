Дранишников опроверг слухи о расселении дома с трещиной в Балахне

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников опроверг слухи о расселении в бараки жителей аварийного дома с трещиной. Он пояснил, что жильцам выдадут нормальное жилье либо выплатят денежную компенсацию, на которую они сами приобретут квартиру.
Жители первого и второго подъездов дома № 54 по улице Энгельса продолжают вывозить свои вещи. На месте также работают спасатели МЧС России и помогают им безопасно попасть в квартиры. Что касается третьего подъезда, там попасть смогли лишь на первый этаж — дальше идти небезопасно.
«К сожалению, несколько жильцов не смогли забрать даже документы. Будем помогать их восстанавливать», — отметил Дранишников.
В пункте временного размещения сейчас находятся восемь человек. Им выдают горячее питание и все необходимое. Ранее специалисты выполнили экспертизу дома: по предварительному заключению, здание, однозначно, будет признано аварийным и подлежащим расселению.
«Окажем помощь индивидуально каждой семье из этого дома. Вопрос о выделении средств на расселение жильцов прорабатывается Правительством Нижегородской области», — добавил глава округа.
Напомним, что 17 апреля 2026 года огромная трещина образовалась в многоквартирном жилом доме № 54 по улице Энгельса. Дом треснул буквально на глазах, жильцы вызвали экстренные службы. В связи с опасностью разрушения дома на территории ввели режим ЧС. Здание оцеплено и отключено от электричества и газоснабжения. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
