Минздрав: крымчанам с ожирением делают операции по ОМС

Россиянам с избыточной массой тела оказывают хирургическая помощь по полису ОМС, ряд методов бариатрии применяют и в Крыму. Об этом сообщил главный внештатный хирург республиканского Министерства здравоохранения Самир Раббах Закут.
По его словам, каждый год в регионе растет количество операций, которые делают в связи с ожирением.
«Если раньше операции выполняли только в частных клиниках и по платным услугам, то с прошлого года в Республике Крым уже стала доступна для крымчан эта высокая технология по бюджету, а с этого года по полису ОМС», — сказал Закут в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, такие операции делают людям, у которых индекс массы тела превышает 35%. Если же у человека имеются и сопутствующие патологии, это является прямым показанием к оперативному вмешательству. При индексе выше 40% операцию нужно делать и в том случае, когда патологий нет. Такую помощь оказывают по полису ОМС в Республиканской больнице имени Семашко.