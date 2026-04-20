Воронежцев предупредили о снеге на трассе М4

Автодор предупредил воронежских автолюбителей о непогоде на трассе М-4 «Дон» в понедельник, 20 апреля.
— В течение суток осадки в виде снега от Москвы до Воронежа, — отметили в дорожном ведомстве.
В плохие погодные условия автомобилистам необходимо с особой тщательностью соблюдать ПДД: не форсировать скорость, соблюдать дистанцию, не делать резких маневров.
