«Лет-то уже сколько?»: Симоньян заявила, что у Пугачевой деменция

Главу RT Маргариту Симоньян возмутило интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она восхитилась лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым. Она также высказала мнение, что у артистки могла начаться деменция.

Журналистка считает, что артистке стоит отправиться к Дудаеву: Симоньян заявила, что Пугачева «целую вечность» будет вариться в соседнем котле с чеченским сепаратистом.

— Может, у нее деменция уже все-таки? Лет-то уже сколько? Надо тогда пожалеть. Надо тогда ее окружению предпринять все меры, как вот в случае с (актером — прим. «ВМ») Брюсом Уиллисом, например. Чтобы она не имела возможности делать публичных заявлений, чтобы она нигде не появлялась, если она в деменции, — заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации».

Пугачева назвала «приятным и порядочным человеком» лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, которого обвиняют в геноциде русских. За это артистку жестко раскритиковали представитель МИД Мария Захарова, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие политики. Кто такой Дудаев и что еще сказала о нем Пугачева — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой, где она высказалась о Дудаеве, заявив о его порядочности. Он назвал ее слова пустословием. По его словам, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.

