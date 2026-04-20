День тазы и тобета будут отмечать 3 сентября в Казахстане

Кабмин официально утвердил новую дату в честь казахской борзой.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Казахстанское правительство опубликовало дополнения в Постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан.

Согласно документу, 3 сентября будет отмечаться День казахского тазы и тобета.

Дата выбрана не случайно, 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о предварительном признании казахского тазы официальной породой тазы и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы тазы. Это решение ключевой и последний этап перед полным признанием казахской тазы на международном уровне.

Тазы и тобет — исконно казахские породы собак и гордость казахского народа, заявили ранее инициаторы праздника из Минэкологии.

Есть и практичная сторона. Развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что способствует экономическому росту и социальной стабильности, уверены в министерстве.

День казахских пород собак будет сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами.