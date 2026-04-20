Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родительский капитал выплатили 500 многодетным волгоградским семьям

Единовременную выплату в размере 89 тысяч рублей получили 500 многодетных семей из Волгоградской области. По данным облкомзащиты, размер регионального родительского капитала составил 89 тысячи рублей.

Право на эту выплату имеют семьи, в которых родился третий и последующий ребенок. При этом возраст третьего ребенка должен достигнуть трех лет.

Еще одно условие для получения регионального родительского капитала — это уровень доходов семьи. Он не должен превышать более, чем в полтора раза, величину прожиточного минимума. Родительский капитал можно получить только один раз. Но потратить деньги можно на разные цели.