В Хабаровске автобус из-за отказа тормозов врезался в опору

В Хабаровске устанавливаются обстоятельства ДТП с автобусом маршрута № 89 «Реал» — сообщает hab.aif.ru.
По предварительным данным, в 11:53 водитель автобуса двигался по улице Монтажной в сторону улицы Артёмовской. В районе дома № 43/1 транспорт внезапно выехал с проезжей части и врезался в световую опору. По словам водителя, причиной аварии стал отказ тормозов. За рулём находился мужчина 1993 года рождения, гражданин Киргизии.
В салоне находились пассажиры. В результате удара травмы получили три человека: женщина и двое несовершеннолетних (2009 и 2013 годов рождения). Их состояние уточняется. Число пострадавших может увеличиться.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия, сообщила старший инспектор отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции МВД России по городу Хабаровску капитан полиции Яна Степанова.