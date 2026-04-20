Енисейца отправили в колонию за вооруженный налет на магазин

Как рассказали в прокуратуре, в середине января этого года нетрезвый 53-летний мужчина рано утром вышел из дома с ружьем и тремя патронами, и отправился в магазин «Блок». Зайдя внутрь, он закрыл дверь, показал продавщице оружие и заявил, что «магазин сегодня работать не будет», а она у него в заложниках. Он потребовал отдать ему бутылку коньяка и пачку сигарет. Испугавшись, женщина передала товары на общую сумму 610 рублей.