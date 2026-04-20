Енисейца отправили в колонию за вооруженный налет на магазин

В Енисейском округе Красноярского края суд приговорил местного жителя к 6 годам 3 месяцам лишения свободы за разбой, хулиганство и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Как рассказали в прокуратуре, в середине января этого года нетрезвый 53-летний мужчина рано утром вышел из дома с ружьем и тремя патронами, и отправился в магазин «Блок». Зайдя внутрь, он закрыл дверь, показал продавщице оружие и заявил, что «магазин сегодня работать не будет», а она у него в заложниках. Он потребовал отдать ему бутылку коньяка и пачку сигарет. Испугавшись, женщина передала товары на общую сумму 610 рублей.

После задержания злоумышленника выяснилось, что ружье ИЖ-18Е и патроны он незаконно хранил у себя дома с 2013 года. При обыске там также нашли пять банок с порохом.

В суде фигурант вину признал частично и утверждал, что якобы пришел сдавать оружие.

Его признали причастным к совершению преступлений, предусмотренных п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Отбывать срок злоумышленник будет в колонии общего режима. Также он оштрафован на 10 тысяч рублей.

