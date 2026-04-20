Зима вернулась в Пермь: аномальные снегопады продлятся три дня

«Ночью 20 апреля холодный фронт продавил примерно на 50 км южнее, чем ожидалось. Узкая зона осадков в виде снега прошла прямо через Пермь. Сейчас рассчитывать на температуру выше 0…+1°С в столице Прикамья можно не ранее середины дня среды. Осадки в виде снега продолжатся — сегодня слабые и умеренные, а завтра утром ожидается сильный снег по мере приближения Каспийского циклона», — рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов.
По его словам, общее количество осадков в виде снега до среды в Перми может даже превысить 20 мм.
«В среду мы можем увидеть в Перми снежный покров высотой до 15−20 см. Снег начнет активно таять лишь днем в четверг», — добавил Шихов.
Отметим, что снегопады накрыли не только региональный центр. Так, больше всего осадков за ночь понедельника выпало в Бисере (11 мм), в Губахе (8 мм) и Лысьве (6 мм). Самая же большая высота снежного покрова в связи с сильными осадками в выходные зафиксирована в Березниках — 24 см.
