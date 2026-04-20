Китайские ВМС направили фрегат типа 054A «Хунхэ», чтобы отогнать иностранный военный корабль, нарушивший границы. Противостояние длилось 20 часов. Об этом пишет издание MWM со ссылкой на источники.
Иностранное судно, вероятно, эсминец типа «Арли Бёрк» ВМС США нарушил границы. Судно было крупнее, и минимальное расстояние между кораблями составляло около двухсот метров. С начала 2010-х годов столкновения между военными кораблями США и Китая участились из-за инициативы администрации бывшего президента США Барака Обамы «Поворот к Азии», направленной на подготовку к войне с Китаем.
«Иностранное судно на большой скорости попыталось отрезать нас, но мы не отступили, не отступив и перед врагом. Во время плавания мы провели экстренную погрузку боеприпасов. Огонь можно было открыть в любой момент, просто нажав на спусковой крючок», — рассказал член экипажа китайского судна, который своими глазами наблюдал за произошедшим.
После более чем 20 часов противостояния иностранное судно отступило, не сумев воспользоваться ситуацией. Фрегаты типа 054A выделяются высокой ситуационной осведомленностью и оснащены радарами Type 382, Type 344 и Type 345, а также MR-36A и RM-1290, гидроакустическими системами и 32 пусковыми установками для ракет HHQ-16. Они также обладают мощной противолодочной обороной и вооружены ракетами Yu-8.
