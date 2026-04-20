Алла Пугачева готовит финансовую подушку в России: за четыре года она скопила почти 120 миллионов рублей

Алла Пугачёва с начала специальной военной операции положила на счета в российских банках около 120 миллионов рублей. При этом 77-летняя певица давно живёт на Кипре, но продолжает заботиться о финансовой «подушке» в России. Об этом пишет SHOT в мессенджере Max.
По данным источника, артистка размещает сбережения на накопительных счетах, где они приносят проценты. С 2022 года на её вклады поступило примерно 119 миллионов рублей. Только благодаря процентам она заработала около 11,5 миллиона.
Пугачёва по-прежнему получает доходы в России. Она зарабатывает на авторских отчислениях за свои песни, которые звучат на радио и телевидении. Кроме того, ей выплачивают пенсию и доплаты за звание народной артистки СССР.
Несмотря на солидные поступления с вкладов, певица не оплачивает коммунальные услуги за свою роскошную квартиру возле Кремля. Ранее сообщалось, что долг за ЖКУ и капремонт в этой недвижимости стоимостью около 500 миллионов рублей достиг почти 100 тысяч рублей.
Напомним, что 15 апреля Алла Пугачёва отметила 77-летие за границей. Долгое время Пугачёва и её муж не выставляли на продажу своё имущество в России — замок в деревне Грязь и квартиру в центре Москвы. Однако, по всей видимости, финансовое положение супругов изменилось. Как стало известно, артистка всё же решила продать свою столичную квартиру в Филипповском переулке.