Правительство поддержало законопроект об увеличении выплат по ОСАГО

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

— Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания, — говорится в документе.

Инициативу разработал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На данный момент максимальная сумма выплат по ОСАГО за имущественный ущерб равна 400 тысячам рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысячам рублей. В проекте Аксакова предлагается увеличить лимит до двух миллионов рублей, тем самым выровнять выплаты по ОСАГО с выплатами по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров).

Уточняется, что единственным дополнением стал перенос предлагаемой даты вступления новой нормы на следующий год — с 1 марта, передает агентство.

Центробанк РФ запустил процесс корректировки Единой методики расчета ущерба по ОСАГО. Это главный документ, который определяет, сколько денег получит водитель в случае аварии. Регулятор обещает рост средней выплаты на 9 процентов, но за этим может последовать и рост цен на полисы. Что конкретно изменится для автомобилистов — в материале «Вечерней Москвы».