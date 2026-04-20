Правительство поддержало законопроект об увеличении выплат по ОСАГО

Инициативу разработал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На данный момент максимальная сумма выплат по ОСАГО за имущественный ущерб равна 400 тысячам рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысячам рублей. В проекте Аксакова предлагается увеличить лимит до двух миллионов рублей, тем самым выровнять выплаты по ОСАГО с выплатами по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров).