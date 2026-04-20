В Красноярске скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Заборцев

В Красноярске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель краевого центра Алексей Заборцев. 14 марта ему исполнилось 100 лет.
В администрации Свердловского района сообщили, что Алексей Сергеевич родился и жил на Ангаре. В 1943 году ушел на фронт наводчиком артиллерийского орудия, а в 45-м стал командиром. С боями прошел Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу, Австрию и Германию.
После победы несколько лет служил в Чехословакии, а затем работал в администрации Свердловского района Красноярска.
За подвиги награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и другими.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
