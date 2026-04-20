В Красноярске скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Заборцев

В Красноярске скончался Алексей Заборцев — почетный гражданин города, ветераном войны.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель краевого центра Алексей Заборцев. 14 марта ему исполнилось 100 лет.

В администрации Свердловского района сообщили, что Алексей Сергеевич родился и жил на Ангаре. В 1943 году ушел на фронт наводчиком артиллерийского орудия, а в 45-м стал командиром. С боями прошел Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу, Австрию и Германию.

После победы несколько лет служил в Чехословакии, а затем работал в администрации Свердловского района Красноярска.

За подвиги награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звание почетного гражданина Красноярска присвоят 35 ветеранам Великой Отечественной войны.

Ветерана из Красноярска поздравил со 100-летним юбилеем Владимир Путин.