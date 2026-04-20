25 тонн кормов и молочки из Ростовской области отправили в Абхазию

С 6 по 10 апреля Россельхознадзор проверил на ростовских таможенных постах три партии продукции общим весом 25,2 тонны. Все это отправили на экспорт в Абхазию. Об этом говорится на сайте ведомства.
В составе груза были 16,9 тонны кормов для непродуктивных животных и 8,3 тонны готовой молочной продукции.
Продукцию признали полностью безопасной и соответствующей требованиям страны-получателя. Качество подтвердили лабораторные исследования.
