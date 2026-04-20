«РГ» в числе первых в этом году побывала в уникальном заповеднике на Дону

После прогулки по острову мы вернулись в визит-центр и разговорились с Натальей Медянниковой. Она рассказала, что туристический сезон здесь короткий — апрель, май, потом сентябрь и октябрь. В остальное время либо не проехать из-за грязи, либо слишком сухо и пожароопасно. И желающих так много, что на апрель и май места были расписаны еще с сентября прошлого года. Но поскольку на «лошадиный остров» попасть сложно, да и большое количество туристов вредно для почвы и растений степи, в день на него переправляется не более двух групп по 10 человек. Удовольствие это — за дополнительную плату в 2500 рублей.