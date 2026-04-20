В Хабаровске жителя арестовали на 5 суток за старую публикацию в соцсети

В Хабаровске Железнодорожный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя за размещение в соцсети символики экстремистской организации — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
По данным материалов дела, публикация была размещена в декабре 2020 года на личной странице в социальной сети. Изображение содержало символику организации, включённой в федеральный список экстремистских. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ как демонстрация запрещённой символики, не содержащая признаков уголовного преступления.
Нарушение выявили в марте 2026 года в ходе оперативных мероприятий управления ФСБ по Хабаровскому краю. Материалы были переданы в суд для рассмотрения.
В суде мужчина вину не признал. Он подтвердил факт размещения публикации, но настаивал, что сделал это до вынесения решения Хабаровского краевого суда, которое, по его мнению, не соответствует Конституции. Также он заявил, что не согласен с квалификацией своих действий.
Суд, в свою очередь, учёл отсутствие у него официального трудоустройства и возможности оплатить штраф при выборе меры наказания.
В результате постановлением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.