Россиянам рассказали, как часто необходимо менять газовую плиту

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям региона, что газовые плиты стоит менять каждые 10−12 лет. Специалисты ведомства объяснили, почему важно не затягивать с заменой старого оборудования, пишет РИА Новости.
«Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10−12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий», — уточнили в ведомстве.
Кроме истечения срока службы есть и другие причины для замены. Это серьёзные поломки или отсутствие системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает газ, если пламя погасло.
В министерстве уточнили, что устанавливать газовое оборудование должны только специалисты. Самостоятельное подключение запрещено, поскольку это нарушает правила и создаёт опасность для жизни.
