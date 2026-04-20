Россиянам рассказали, как часто необходимо менять газовую плиту

РИАН: газовую плиту на кухне необходимо менять каждые 10−12 лет.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям региона, что газовые плиты стоит менять каждые 10−12 лет. Специалисты ведомства объяснили, почему важно не затягивать с заменой старого оборудования, пишет РИА Новости.

«Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10−12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий», — уточнили в ведомстве.

Кроме истечения срока службы есть и другие причины для замены. Это серьёзные поломки или отсутствие системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает газ, если пламя погасло.

В министерстве уточнили, что устанавливать газовое оборудование должны только специалисты. Самостоятельное подключение запрещено, поскольку это нарушает правила и создаёт опасность для жизни.

Ранее стало известно, что замена водяных счётчиков в большинстве случаев остаётся обязанностью собственников жилья. Однако в некоторых ситуациях её можно провести бесплатно. Об этом сообщил депутат Каплан Панеш. Парламентарий объяснил, что право на льготы зависит от возраста прибора, статуса владельца квартиры и действующих региональных программ.