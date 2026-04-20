Россиянам рассказали, как часто необходимо менять газовую плиту

Ранее стало известно, что замена водяных счётчиков в большинстве случаев остаётся обязанностью собственников жилья. Однако в некоторых ситуациях её можно провести бесплатно. Об этом сообщил депутат Каплан Панеш. Парламентарий объяснил, что право на льготы зависит от возраста прибора, статуса владельца квартиры и действующих региональных программ.