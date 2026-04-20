Ветеран МВД объяснил, почему в Нижний Новгород возвращаются 90-е. Своим видением современной криминальной обстановки и возможности возвращения реалий 90-х годов поделился Евгений Макаров, полковник милиции в отставке и бывший глава нижегородского РУБОП, сообщили в NN.RU.
Проведя большую часть своей карьеры в борьбе с организованной преступностью, Макаров высказывает пессимистичные прогнозы: преступность, напоминающая криминал 90-х, вновь проникает в жизнь нижегородцев, хотя и в видоизмененной форме.
Главной предпосылкой для такого возвращения, по мнению эксперта, являются системные проблемы в правоохранительных органах: кадровый дефицит, несовершенство структуры и недостаток квалифицированных кадров. Нехватка сотрудников может достигать 40−50%, причем проблема не столько в количестве, сколько в качестве работы специалистов. Ветеран предупреждает, что вскоре некому будет обеспечивать защиту от организованной преступности. Параллельно с падением престижа службы в полиции наблюдается романтизация криминального образа жизни.
Евгений Макаров констатирует снижение уровня раскрываемости преступлений, особенно мошеннических. Он отмечает, что официальная статистика часто опирается на сравнение текущего и предыдущего года, тогда как более длительный анализ, например, за десятилетний период, демонстрирует иную картину.
Полковник Евгений Макаров полагает, что само понятие организованной преступности претерпело значительные изменения. Нынешняя организованная преступность обитает в респектабельных офисах, извлекая многомиллионную прибыль из мошеннических схем, дистанционной торговли наркотиками и коррупционных преступлений. Последние, по убеждению сотрудника МВД в отставке, являются следствием чрезмерно мягких наказаний для виновных.
Евгений Макаров также обратил внимание, что Россия находится на 157-й позиции в мировом рейтинге по борьбе с коррупцией, в то время как Китай занимает 59-е место. По мнению Макарова, организованная преступность никуда не исчезла, но приобрела более циничный и завуалированный характер.
Причиной таких изменений бывший полковник видит вездесущий культ материальных ценностей, который оказывает прямое воздействие как на природу преступлений, так и на возможности их раскрытия. Если ситуация не претерпит кардинальных перемен, полковник в отставке убежден, что возвращение «лихих 90-х» не за горами. Более того, он не исключает, что «бурные времена» прошлого столетия могут показаться менее суровыми по сравнению с грядущими.
