Охотники в Хабаровском крае подают заявки на добычу водоплавающей дичи

Сезон весенней охоты продлится с 5 по 14 мая

Источник: Хабаровский край сегодня

Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края объявило сроки сезона охоты на водоплавающую дичь. Сегодня начался сбор заявлений от охотников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Весенняя охота на водоплавающих на территории Центральной зоны региона продлится с 5 по 14 мая. К Центральной зоне относятся Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Ульчский районы.

Подать заявление охотники могут с сегодняшнего дня. Предварительно необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей.