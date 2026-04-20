Дресс-код для офисных сотрудников действует в 46% компаний Нижнего Новгорода

Строгие требования к одежде действуют в 8% организаций.

Источник: Живем в Нижнем

Почти половина работодателей Нижнего Новгорода — 46% — предъявляют требования к внешнему виду офисных сотрудников. Строгий дресс-код установлен в 8% компаний, а в 38% — руководители просят подчиненных придерживаться делового стиля. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.

Чаще всего работники покупают необходимую одежду за свой счет. В 4% случаях организации компенсируют затраты или предоставляют корпоративные вещи. Столько же компаний возмещают расходы частично или выдают сотрудникам отдельные предметы гардероба.

56% нижегородцев нравится дресс-код на месте их работы. Негативно к требованиям руководства относятся 11% опрошенных. В среднем респонденты оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру на 5,6 балла.

Ранее мы писали, что медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тысячи рублей.