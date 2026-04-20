Жители Хабаровского края сдали 66 литров крови в Национальный день донора

«Президент России Владимир Путин отмечает, что донорство — это высшее проявление гуманизма и сострадания. Совсем недавно Президент подписал закон, который приравнивает доноров к волонтерам. Это признание того, что каждый, кто сдает кровь, вносит вклад в безопасность и здоровье нации, становится частью большой волонтерской семьи России. Я сам являюсь регулярным донором крови и хорошо знаю, что эти 15−20 минут в кресле могут подарить кому-то годы жизни. Наш край показывает пример сплоченности. Я вижу, как на призыв о помощи откликаются целые предприятия, силовые структуры и молодежные организации. Каждая порция крови, сданная здесь, на станции, — это спасенный боец, это отец или сын, который вернется домой», — подчеркнул Дмитрий Демешин.