В Хабаровском крае отметили Национальный день донора крови. Ключевую роль в обеспечении региона донорской кровью и её компонентами играет Краевая станция переливания крови, у которой есть отделение и в Комсомольске-на-Амуре. Благодаря слаженной работе станции, 36 медицинских организаций по всему краю своевременно получают необходимые компоненты крови. Это позволяет оказывать пациентам жизненно важную помощь и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Жители Хабаровского края сдали 66 литров крови в Национальный день донора. Фото: Вячеслав Реутов.
Национальный день донора в современной России отмечают ежегодно 20 апреля. В этот праздничный день почетным гостем станции стал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона возглавил акцию «Донорский рекорд России», когда все регионы от Камчатки до Калининграда в один день участвуют в самой продолжительной донорской акции, выстраивая единую цепочку добрых дел и объединяя народы страны. Губернатор личным примером в очередной раз показал важность донорства. Всего в этот день 132 жителя края, включая 22 почетных донора, сдали 66 литров цельной крови.
«Президент России Владимир Путин отмечает, что донорство — это высшее проявление гуманизма и сострадания. Совсем недавно Президент подписал закон, который приравнивает доноров к волонтерам. Это признание того, что каждый, кто сдает кровь, вносит вклад в безопасность и здоровье нации, становится частью большой волонтерской семьи России. Я сам являюсь регулярным донором крови и хорошо знаю, что эти 15−20 минут в кресле могут подарить кому-то годы жизни. Наш край показывает пример сплоченности. Я вижу, как на призыв о помощи откликаются целые предприятия, силовые структуры и молодежные организации. Каждая порция крови, сданная здесь, на станции, — это спасенный боец, это отец или сын, который вернется домой», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В прошлом году более 13 тысяч доноров осуществили почти 32 тысячи безвозмездных донаций крови и ее компонентов, а на краевой станции переливания крови было заготовлено более 17 тысяч литров цельной донорской крови.
На Краевой станции переливания крови не только заготавливают кровь и разделяют её на компоненты, но и с помощью специальных аппаратов берут плазму и тромбоциты. Все образцы проходят строгий лабораторный скрининг на инфекции, а для самых уязвимых пациентов — новорождённых, детей и беременных — проводится вирусинактивация.
В 2025 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина на станции заработал современный отечественный комплекс для выделения нуклеиновых кислот. Он позволяет за 4 часа обработать до 200 образцов и выявить опасные инфекции, включая ВИЧ и гепатиты, на самой ранней стадии. Это даёт дополнительную гарантию безопасности для пациентов. Для экстренных случаев на станции всегда есть запас свежезамороженной плазмы и эритроцитов.
Отметим, что в крае 3 691 человек является почетным донором — это люди, чьи регулярные донации на протяжении многих лет помогли спасти сотни жизней. Для получения нагрудного знака необходимо безвозмездно сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Обладатели звания «Почетный донор России» имеют право на ряд социальных льгот: ежегодную денежную выплату, право выбора времени для основного оплачиваемого отпуска, внеочередное оказание медицинской помощи, а также первоочередное право на приобретение льготных путевок в санатории.